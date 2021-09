„Kumpel“ oder „Typ in Down Under“ : Name vergessen? Morrison nimmt peinliche Gedächtnislücke von Biden mit Humor

Canberra Zunächst konnte der US-Präsident seine Lücke noch kaschieren und nannte den australischen Premierminister „Kumpel“ oder „Typ in Down Under“, doch irgendwann wurden die Teilnehmer stutzig. Morrison selbst hatte offenbar kein Problem damit.

Der australische Premierminister Scott Morrison nimmt eine peinliche Gedächtnislücke von US-Präsident Joe Biden mit Humor. Es mache ihm nichts aus, dass Biden offenbar seinen Namen vergessen habe, sagte Morrison am Freitag in einem Interview mit australischen Medien. Bei ihrer virtuellen Pressekonferenz am Vortag fiel auf, dass Biden den Australier stets als „Kumpel“ und „diesen Typen in Down Under“ bezeichnete. Schnell kam bei Beobachtern der Verdacht auf, dass dem Präsidenten wohl der Name des australischen Regierungschefs entfallen sein müsse. Denn für Biden war der britische Premier, der ebenfalls bei der Videoschalte dabei war, der „Boris“. Morrisons Name kam ihm indes nicht über die Lippen.

Morrison tat Bidens Aussetzer mit einem Lachen ab, auch wenn andere eine Herabstufung von Australiens Stellenwert für die Vereinigten Staaten hineinlasen. Wenn er sich privat mit Biden unterhalte, nenne er ihn in der Regel „Pal“, also „Kumpel“, sagte der Premier. Er spreche Biden mit „Mr. President“ oder dem in Australien üblichen „Mate“ - also „Freund“ - an. Er habe in der virtuellen Pressekonferenz gar nicht so sehr auf die Gedächtnislücke geachtet. „Ich meine, diese Dinge passieren oft. Ihm selbst entfalle mitunter der ein oder andere Name. „In unserer Branche ist das ehrlich gesagt ziemlich normal.“