Düsseldorf : Betreuung in den Schulen jetzt bis Klasse 13

Düsseldorf NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) will auch älteren Jahrgängen Distanzlernen in der Schule ermöglichen. Die Opposition wirft ihr Konzeptlosigkeit vor - und liefert sich einen heftigen Schlagabtausch.

Die schwarz-gelbe Landesregierung öffnet die Schulen von Montag an für Kinder, die zu Hause kein geeignetes Lernumfeld vorfinden. Schüler aller Klassen, die dem Unterricht ohne Begleitung nicht zielgerichtet folgen könnten, hätten zur Wahrung der Chancengerechtigkeit die Möglichkeit, in der Schule am Distanzunterricht teilzunehmen, hieß es in einer Mail an die Schulen.