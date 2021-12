Nach Gerichtsurteil in Berlin : Was „persona non grata“ für Diplomaten bedeutet

Was „persona non grata“ für Diplomaten bedeutet

Nach Gerichtsurteil in Berlin

Passanten gehen an der russischen Botschaft in Berlin-Mitte vorbei. (Archivfoto) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat zwei russische Diplomaten zu „persona non grata“ erklären lassen. Aber was bedeutet das eigentlich konkret für die Betroffenen?

Eine "persona non grata" ist eine "unerwünschte Person". Wird ein Diplomat oder eine Diplomatin von einem Gastland zu einer solchen Person erklärt, sind sie nicht mehr willkommen. Ihre Tätigkeit vor Ort wird durch die entsprechende Benachrichtigung an den Heimatstaat beendet. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock machte am Mittwoch von diesem Instrument Gebrauch, als sie zwei russische Botschaftsangehörige zu "unerwünschten Personen" erklärte.