Berliner Wahlkampf und der Streit um die A 100 Zoff um 4,1 Kilometer Straße

Die Berliner Linken-Abgeordnete Gesine Lötzsch spricht an diesem Vormittag im Bundestag von der „teuersten Autobahn Deutschlands“. Die Linke will den Weiterbau der A 100 „qualifiziert beenden“, sonst noch nicht mal Inbetriebnahme von Bauabschnitt 16. Die Grünen, Mitstreiter in der rot-grün-roten Landeskoalition, haben sich demonstrativ aufs Rad gesetzt, allen voran Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, die Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden möchte, weil auch sie „das irrsinnige Verkehrsprojekt der A 100 endlich stoppen“ wollen. Jarasch würden den 16. Bauabschnitt am liebsten in eine Bundesstraße mit Radwegen umwandeln. Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang hatte unlängst der SPD angeboten: „Wir sind jederzeit bereit für eine gemeinsame Abstimmung zum Stopp des Ausbaus.“ Die Grünen in Berlin haben sich im Wahlkampf eindeutig positioniert: „A 100 abwählen!“ SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verweist im Bundestag trocken auf den Bundesverkehrswegeplan 2030, „der uns leitet“. Leitet? Dort steht der Weiterbau der A 100 geschrieben, auch wenn Papier geduldig ist, erst recht nach Wahlen. Kühnert selbst hatte unlängst noch auf einen Beschluss seiner Landes-Genossen verwiesen und gesagt: „Die Berliner SPD will die A 100 am Treptower Park zu einem Abschluss bringen und sie nicht weiterbauen, das ist auch meine Überzeugung.“ Finito also nach Bauabschnitt 16.