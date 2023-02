Eigentlich unregierbar -- Berlin vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus Sehnse, dit is Balin!

Wer Berlin regiert, hat ein Problem: Die Stadt ist im Prinzip in jeder Hinsicht unregierbar. Jeder Bezirk ist mindestens so groß wie eine mittlere deutsche Großstadt, die Bevölkerung teils hoch divers, sehr viele Partikularinteressen und eine öffentliche Verwaltung, die im wahrsten Sinne des Wortes zurückgeblieben ist. Und so stellen sich auch die Parteien auf, die nach diesem Wahl-Sonntag nach einer Mehrheit suchen müssen, die einigermaßen den Mehrheitswillen der Wähler abbildet

10.02.2023, 14:59 Uhr

Meinungsforscher sehen aktuell die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner als stärkste Kraft im neuen Abgeordnetenhaus. Offen ist aber, ob Wegner Koalitionspartner für eine Mehrheit fände Foto: dpa/Britta Pedersen

Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro