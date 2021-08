1,5-Grad-Ziel in weiter Ferne : Bald ist es zu spät

Rettungskräfte sind nach dem Hochwasser in Marienthal in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Foto: dpa/Thomas Frey

Berlin Analyse Jahrzehntelang warnten Forscher vor der Erderwärmung, fast folgenlos. Mit dem schnell voranschreitenden Klimawandel ändert sich das. Klimaschutz ist nun weltweit Thema. Ein neuer Bericht fordert entschlossenes Handeln.

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Svenja Schulze (SPD) ist nicht bekannt für besonders markige Sprüche oder verbales Poltern. Doch das, was die Bundesumweltministerin an diesem Montag bei der Vorstellung des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarats sagt, ist an Deutlichkeit kaum zu überbieten: „Der Planet schwebt in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner.“ Also wir alle. Weltweit.

Auch der Bericht spart nicht mit deutlichen Worten: „Es ist zweifelsfrei, dass der menschliche Einfluss die Atmo­sphäre, den Ozean und das Land aufgeheizt hat“, heißt es darin. „Menschlicher Einfluss hat das Klima so aufgeheizt, wie es seit mindestens 2000 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. 2019 war die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre höher als zu jedem anderen Zeitpunkt seit mindestens zwei Millionen Jahren“, so das Papier, für das 14.000 wissenschaftliche Studien der vergangenen Jahre ausgewertet und zusammengefasst wurden. Er gilt als wichtige Grundlage für Entscheidungen über internationalen Klimaschutz. Doch was ist neu? Und viel wichtiger: Kann die Menschheit den Klimawandel noch so bremsen, dass es für ein erträgliches Leben auf der Erde reicht?

Info Das ist der Weltklimarat Symbol des Klimawandels: Eisbär auf Eisscholle in der Arktis.⇥Foto: dpa Foto: dpa/Ulf Mauder Entstehung Gegründet wurde der Weltklimarat (mit vollem Namen: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 1988 vom Umweltprogramm der Uno und der Weltorganisation für Meteorologie. Sitz ist Genf. Arbeit Der Weltklimarat ist das führende internationale Gremium zu wissenschaftlichen Fragen und Antworten rund um die Erderwärmung. Seit 1988 veröffentlichte er fünf große Sachstandsberichte und mehrere Sonderreporte zum Klimawandel. Am Montag wurde der erste von drei Bänden des sechsten Sachstandsberichts veröffentlicht. In die Papiere des Gremiums fließen die Erkenntnisse Hunderter Fachleute zur Erderwärmung ein. An dem aktuellen Bericht haben mehr als 230 Forscherinnen und Forscher gearbeitet. Ehre und Kritik 2007 erhielt der Rat mit dem Ex-US-Vizepräsidenten und Klimaaktivisten Al Gore den Friedensnobelpreis. In die Kritik geriet das Gremium, als in den Berichten von 2007 fehlerhafte Prognosen über das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher, die Bedrohung der Niederlande und über Wassermangel in afrikanischen Ländern entdeckt wurden.

Neue Erkenntnisse Zunächst liefert der Bericht klarer als je zuvor Belege dafür, dass der Klimawandel menschengemacht ist. „Der vom Menschen verursachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus“, heißt es im Bericht. „Seit dem fünften Sachstandsbericht gibt es stärkere Belege für Veränderungen von Extremen wie Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen Wirbelstürmen sowie insbesondere für deren Zuordnung zum Einfluss des Menschen.“ Bereits in den 2030er-Jahren werde die Marke von 1,5 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter überschritten, so der Bericht weiter. In früheren Papieren des Weltklimarats war von einem rund zehn Jahre längeren Zeitraum ausgegangen worden. Prognosen dazu, wann sogenannte Kipppunkte im Klimawandel erreicht werden, zu denen etwa das Abschmelzen der Eismassen in Grönland gehört, sind im Bericht jedoch noch vage gehalten. Für exakte Aussagen gebe es noch nicht ausreichend Erkenntnisse, hieß es.

Bedeutung für Deutschland Die Klima­veränderungen verursachen schon heute eine Häufung extremer Wetterphänomene. „Dazu gehören die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitze­extremen, marinen Hitzewellen und Starkniederschlägen, landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren in einigen Regionen, das Ausmaß tropischer Wirbelstürme sowie Rückgänge des arktischen Meereises, von Schneebedeckung und Permafrost“, heißt es im Bericht. Für Deutschland bedeutet das nach Ansicht der Forscher vor allem eine Häufung von Starkniederschlägen, Dürren und Hitzewellen. Wie oft und wie regelmäßig sie auftreten werden, ist nur schlecht vorauszusehen. Dass sie aber zunehmen werden, wird von der Wissenschaft nicht mehr angezweifelt.

Mögliche Auswege Der Weltklimarat sagt klar: Die Treibhausgasemissionen, wozu der CO 2 -Ausstoß gehört, müssen so schnell wie möglich so drastisch wie möglich gesenkt werden – weltweit. Um die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu halten, müsste die Menschheit nach Aussage von Ministerin Schulze spätestens 2050 klimaneutral leben. Sie darf also nicht mehr Emissionen verursachen, als absorbiert werden können. Doch in der Wissenschaft ist umstritten, ob das sehr ehrgeizige Ziel von 1,5 Grad überhaupt noch zu schaffen ist. Und klar ist auch: Der Meeresspiegel wird selbst im günstigsten Szenario bis 2100 um 28 bis 55 Zentimeter im Vergleich zu den Jahren 1995 bis 2014 steigen. Aber auch ein Anstieg um zwei Meter bis 2100 und von mehreren Metern im kommenden Jahrhundert ist – abhängig vom Umfang der Eisschmelze – nicht ausgeschlossen. Derzeit, so der Bericht, wären bei einem weiterhin stark steigenden CO 2 -Ausstoß aber auch bis zu 5,7 Grad Erderwärmung binnen 80 Jahren möglich. Im November beraten die Staaten bei der nächsten Klimakonferenz über das weitere Vorgehen und nationale Beiträge zum Klimaschutz.