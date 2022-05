Bericht: Bundesregierung fliegt wöchentlich rund 200 Afghanen nach Deutschland​

Berlin Die Bundesregierung fliegt weiterhin verfolgte Afghanen und ehemalige afghanische Ortskräfte und deren Familien nach Deutschland aus. Es würden im Durchschnitt „etwa 200 Afghaninnen und Afghanen pro Woche allein aus Pakistan nach Deutschland gebracht“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gab es immer wieder scharfe Kritik an der Evakuierungsmaßnahme der Bundesregierung. Noch immer halten sich laut Medienberichten afghanische Ortskräfte etwa der Bundeswehr in dem Land am Hindukusch oder in Nachbarstaaten auf. Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hatte zuletzt angemahnt, die Ortskräfte und deren Angehörige in Afghanistan „nicht zu vergessen“.