Schwangerschaftsabbrüche „Die meisten haben schon Kinder“

Dourado Gewalt in der Partnerschaft ist ein großes Thema. Manche Frauen werden von ihren Partnern oder Ex-Partnern bedroht, werden zum Abbruch gedrängt oder gedrängt, die Schwangerschaft auszutragen. Manche fürchten um ihr Leben. Manche konnten sich noch nicht aus einer gewaltvollen Beziehung lösen, wollen durch ein Kind aber nicht auf Jahre an den Partner gebunden bleiben. Selbst wenn sie sich später trennen, wissen sie, dass sie etwa durch Umgangsrecht mindestens 18 Jahre mit dem Partner in Kontakt bleiben müssen. Manche fürchten auch, dass ihr Ex-Partner etwa über Gerichtsverfahren weiter Macht über sie ausübt. Manche Frauen sagen, ich würde die Schwangerschaft eigentlich gerne austragen, aber ich habe Angst, dann weiter von dem Mann drangsaliert zu werden.