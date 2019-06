Stadion-Sicherheit : Bekommen Profikicker künftig Millionen-Rechnungen für Polizeieinsätze?

Polizei und Feuerwerk im Oktober 2018 im Dortmunder Stadion. Foto: dpa/Bernd Thissen

Berlin Bei der Innenministerkonferenz liegt ein Vorschlag aus Bremen auf dem Tisch, den zusätzlichen personellen Aufwand bei Hochrisikospielen künftig bei der DFL geltend zu machen. Eine Beispielrechnung kommt auf 40 Millionen Euro pro Saison.

Wird der Profifußball in Deutschland künftig für Polizeieinsätze am Rand von Hochrisikospielen zur Kasse gebeten? Die Innenminister von Bund und Ländern befassen sich bei ihrer an diesem Mittwoch in Kiel beginnenden Konferenz mit einem entsprechenden Vorschlag des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD). Seine Idee lautet, „eine bundesweite Fondslösung zu etablieren, in die der Profifußball einzahlt und aus dem Bund und Länder einen Teil ihrer Polizeikosten refinanziert bekommen“, wie es in der Beschlussvorlage für die IMK heißt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Fonds bestücke, müsse sie „im Innenverhältnis klären“.

Mäurer sieht sich als Vorkämpfer für Gebührenbescheide an die Adresse der DFL. In einem Musterverfahren hatte sich Bremen durch die Instanzen geklagt und Ende März Recht bekommen: „Für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisiko-Veranstaltung darf grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden“, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Mäurer greift diese Entscheidung auf und signalisiert seinen Kollegen: „Wir sind vorweg marschiert, haben den Weg frei gemacht, aber jetzt müssen wir eine gemeinsame Lösung finden“, so der SPD-Politiker.

Am Anfang habe Bremen ganz alleine da gestanden, inzwischen hätten aber weitere Länder Interesse an der Fondsidee bekundet, berichtet Mäurer. Er legt eine Musterberechnung für die Einsätze in der Saison 2017/18 vor, wonach die Polizeien der Länder und des Bundes Einsatzkosten in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro von der DFL erstattet bekämen.

Die Bremer Formel geht zunächst von einer Unterscheidung der über eine Million Einsatzstunden in solche für Begegnungen mit erhöhtem Kräfteaufwand und solche für unauffällige Spiele aus und berücksichtigt nur Hochrisikospiele. Im nächsten Schritt werden alle Kosten abgezogen, die die Polizei ohnehin bei einem normalen Spiel zu tragen hätte. In einem dritten werden nur Spiele in der 1. und 2. Liga berücksichtigt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht den Vorstoß kritisch. „Das Gewaltproblem im Fußball wird nicht durch Gebührenbescheide gelöst“, sagt GdP-Chef Oliver Malchow unserer Redaktion. Zugleich beziffert er die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die statistisch gesehen ausschließlich mit der Absicherung von Fußballspielen beschäftigt sind, auf 1600. Das sei „deutlich zu hoch“, unterstreicht Malchow. Begeisterung für das eigene Team sei völlig in Ordnung, aber Feindschaften aufzubauen, auszufechten und schwere Verletzungen anderer in Kauf zu nehmen, führten den Fairnessgedanken des Sports ad absurdum.

Sind in der nächsten Saison mehr Hochrisikospiele zu erwarten? Nach Malchows Einschätzung kehrt mit dem FC Köln eine „leidenschaftliche Fangruppierung“ in die Bundesliga zurück, die in der Vergangenheit durchaus negative Schlagzeilen gemacht habe. Auch das Berliner Derby zwischen Hertha und Union werde wohl „unter besonderer Beobachtung stehen“.