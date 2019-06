Vorsicht bei mariniertem Grillfleisch : Frisch aufgetaut

Düsseldorf In der Theke ist alles frisch? Nicht unbedingt: Wieder aufgetautes Fleisch muss nicht gekennzeichnet werden, wenn es mariniert wurde. Das ist zwar legal, aber Verbraucherschützer halten das Vorgehen für „völlig inakzeptabel“.

Wer sich beim Grillen was gönnen will, holt sein Fleisch beim Metzger oder an der Frischetheke im Supermarkt. Praktisch, dass es dieses dort bereits fertig mariniert gibt. Was man dort nicht erwarten würde, ist Fleisch, das zuvor eingefroren – womöglich viele Monate gelagert – und wieder aufgetaut wurde. Und dranschreiben muss der Metzger das auch nicht. Alles ganz legal.