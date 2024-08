Benimmschule Tiktok Erst „brat“, jetzt „demure“ – Mensch, ist Jungsein anstrengend geworden...

Man kann das alles abtun als witzige Spielchen mit Lebensstilen, Sprache, Zitaten in der digitalen Welt. Was ist ernst gemeint, was Camouflage, das ist im Internet oft schwer zu sagen. Und gerade das Schillernde, Spielerische hat einen großen Reiz. Doch es ist bemerkenswert, dass sich Tiktok immer mehr zu einer Art Benimm-Schule entwickelt. Und sei es, indem sich Nutzer über irgendeinen Lebensstil erheben. Zum Beispiel den der zurückhaltend, aber perfekt zurechtgemachten „clean girls“. Die Vorbilder in den digitalen Netzwerken propagieren in ihren kurzen Videos Verhaltensweisen wie Modetrends. Sind sie auffällig genug, werden sie geteilt und gewinnen schnell an Einfluss. Vorbild wird, wer Trends früh erkennt oder sogar die Macht hat, sie selbst anzustoßen. Bei „demure“ war es am Anfang die satirisch belehrende Art, mit der Lebron ihren Fans die Vorzüge der Bescheidenheit predigt – als Pose, als sarkastische Strategie, es denen recht zu machen, die Macht haben. Arbeitgebern etwa. Für Lebron hat sich das ausgezahlt, die Zahl ihrer Fans schnellte in die Höhe auf 1,8 Millionen Folgende bei Tiktok. Sie reist zu Auftritten durch das Land. Doch dieser Erfolg belegt, dass es anscheinend auch eine Lust gibt, Bescheidenheit auszuprobieren. Einmal lieb sein, einmal nett und zurückhaltend. Mal sehen, wie sich das anfühlt.