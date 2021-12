Gleiches Recht für alle : Bei der Impfpflicht keine Zeit verlieren

Anfang Januar will der Bundestag erstmals über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht beraten. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Meinung Berlin Soll die Impfpflicht als Salami-Taktik eingeführt werden, nach den Pflegern kommen Polizisten und Feuerwehrleute? Nein, gleiches Recht für alle. Nur so wird die Pandemie beherrschbar und die Gesellschaft befriedet.

Dazu muss man wissen, dass die Politik diesen Weg bereits eingeschlagen hat. Eine erste begrenzte Corona-Impfpflicht wurde am 10. Dezember im Bundestag von den Ampel-Parteien mit Unterstützung von CDU und CSU (gegen die Stimmen der AfD, bei Enthaltung der Linken) schon beschlossen: Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Kliniken und Pflegeheime müssen bis 15. März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

Jetzt könnte man wie Merz auf die Idee kommen, dass man diesen Weg einfach weitergeht und Stück für Stück weitere Berufsgruppen, wo das Infektionsrisiko hoch ist, hinzunimmt. Theoretisch mag das verlockend sein. Doch die Corona-Realität ist eine andere. Die fünfte Welle steht nach Einschätzung der Wissenschaft vor der Tür – und die Omikron-Virusvariante könnte schlimm werden. Warten, auf Zeit spielen ist also keine Option. Außerdem geht es bei der Impfpflicht im Wortsinn darum, jene in die Pflicht zu nehmen, die sich bislang verweigern und damit die eigene und die Gesundheit anderer gefährden. Nach 110.000 Toten allein in Deutschland sollte dem Letzten die Gefährlichkeit des Virus bewusst sein. Und gleiches Recht für alle könnte manchen Streit entschärfen und die Gesellschaft befrieden.