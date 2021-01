Politbarometer : Merkel weiter beliebteste Politikerin

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn im Bundestag. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Analyse Düsseldorf Nach dem holprigen Impfstart legen FDP und Grüne in der Zustimmung der Bürger zu. Die Parteien der großen Koalition bleiben stabil. Die AfD verliert. Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt beliebteste Politikerin, Gesundheitsminister Jens Spahn verliert an Zustimmung und landet auf Platz vier.

FDP und Grüne werden bei den Wählern beliebter, die Parteien der großen Koalition halten ihre Werte. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Demnach stößt die CDU/CSU auf 40 Prozent Zustimmung bei den Befragten, die SPD auf 15 Prozent. Beide Werte sind im Vergleich zur ersten Befragung des Jahres Anfang Januar stabil geblieben. Die FDP legt um drei Punkte auf sieben Prozent Zustimmung zu, die Grünen bekommen zwei Prozentpunkte mehr und liegen bei 24 Prozent. Die AfD verliert drei Prozentpunkte und landet bei vier Prozent Zustimmung. Die Linke rangiert bei sieben Prozent, verliert einen Prozentpunkt. Für die Erhebung hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.371 zufällig ausgewähte Wahlberechtigte zwischen dem 25. und 27. Januar telefonisch befragt.

Bei der Sonntagsfrage, also der Frage, wen die Menschen wählen würden, wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würden laut Forschungsgruppe Wahlen 37 Prozent der Befragten für die CDU/CSU stimmen, 20 Prozent für die Grünen, 15 Prozent für die SPD. Alle drei Werte haben sich im Vergleich zur ersten Befragung in der zweiten Kalenderwoche des Januars nicht verändert. Die AfD käme nach der Sonntagsfrage auf neun Prozent, verliert damit einen Prozentpunkt, die FDP läge bei sechs Prozent, legt einen Punkt zu. Die Linke käme auf sieben Prozent, verlöre ein Prozentpunkt. Sechs Prozent der Befragten würde sich für sonstige Parteien entscheiden. Bei der Erhebung der Sonntagsfrage arbeitet die Forschungsgruppe Wahlen auch langfristige Wahlmuster und Parteipräferenzen in die Daten ein.

In der Beurteilung der zehn wichtigsten Politiker schneidet weiter Bundeskanzlerin Angela Merkel am besten ab. Auf einer Skala, die von minus fünf bis plus fünf reicht, wird sie von allen Befragten mit 2,6 bewertet – leicht schwächer als bei der ersten Befragung im Januar, bei der sie bei 2,7 lag. Bei ihren Anhängern schneidet sie mit 3,8 auch etwas schlechter ab als Anfang des Jahres. Da lag sie bei 4,0.

Mit deutlichem Abstand folgen in der Beurteilung der wichtigsten Politiker Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einem Wert von 1,6 auf der Bewertungsskala, gefolgt von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit 1,5. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bei der ersten Befragung des Jahres im Januar mit einem Wert von 1,6 noch an zweiter Stelle der Beliebtheitsskala gelegen. Diesmal landet er mit dem Wert 1,3 nur auf dem vierten Platz. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kann seinen Wert als neuer CDU-Vorsitzender von 0,7 Anfang des Jahres auf 1,0 jetzt steigern. Der unterlegene Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, liegt nach leichten Verlusten bei minus 0,1. Auch bei den eigenen Anhängern verliert er an Zustimmung, und kommt nach 1,4 zu Beginn des Jahres nun noch auf eine Bewertung von 1,1.