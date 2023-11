Beerdigungen Wie wir trauern

Wie sehr sich der Umgang mit dem Tod und die Vorstellung von einem guten Ort für die letzte Ruhe verändert haben, zeigt auch eine aktuelle Befragung des Kölner Marktforschungsinstituts Rheingold im Auftrag des Unternehmens Friedwald. Statt auf dem Friedhof in der Reihe zu liegen – in einem Umfeld, das eindeutig mit dem Tod assoziiert wird, sehnen sich viele Menschen nach einem letzten Ort in der Natur. In Begräbniswäldern werden abbaubare Urnen am Fuß von Bäumen bestattet und der Name des Verstorbenen am Baum angebracht oder in einer Liste vermerkt. Auch manche Friedhöfe bieten Bestattungen unter Bäumen an. Natürlichkeit, Einfachheit, die Vorstellung, mit dem eigenen Körper einzutreten in die Kreisläufe der Natur, sind laut der Befragung wichtige Motive bei den Überlegungen zum eigenen Tod.