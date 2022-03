Gesellschaftskunde : Es ist Krieg in der Ukraine – und der Alltag geht weiter

Meinung Düsseldorf Der Ukrainekrieg rückt in Echtzeit nahe – und trifft auf Alltag hierzulande, auf Frühlingserwachen und wiedergewonnene Unbeschwertheiten. Wie umgehen mit dieser Gleichzeitigkeit?

Der Krieg in der Ukraine bedeutet unermessliches Leid für die Menschen, die der Gewalt ausgesetzt sind und jene, die fliehen müssen. Dieses Leid rückt uns nahe, wir hören von Schicksalen, sehen die Bilder in Echtzeit, und in vielen Städten kommen nun auch Geflüchtete an, die ihre Ängste und Traumatisierungen mitbringen. Das alles macht traurig, kann wütend und sprachlos machen. Und dann gibt es diese andere Wirklichkeit: der Alltag geht weiter, das Familienleben, der Job.

Jeder muss sein eigenes Maß finden, mit den Nachrichten aus der Ukraine umzugehen. Und natürlich ist niemandem geholfen, wenn sich Leute, die das Glück haben, in Frieden zu leben, die scheinbar harmlose Freude am Frühling versagen. Die Dinge geschehen gleichzeitig in dieser Welt. Viel Leid auf anderen Kontinenten blenden wir ohnehin jeden Tag aus. Doch hat es mit Verantwortung zu tun, zur Kenntnis zu nehmen, was in der Ukraine geschieht, sich nach Möglichkeiten ein breites Bild zu verschaffen und darüber nachzudenken, was wir das gerade erleben. Das ist ja genau der Unterschied zum Leben in totalitären Staaten: die freie, westliche Welt ringt mit vielen Problemen. Eines davon ist Hybris. Aber in Demokratien ist jeder Einzelne gefordert, die Ereignisse mündig zu verfolgen. Das ist belastend in diesen Zeiten, aber es ist auch ein Privileg. Denn es ist nicht egal, was die Bürger hierzulande über die Ukraine denken.