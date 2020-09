Kommentar : Bayerns riskantes Bremsmanöver

Meinung Berlin Es wird keinen perfekten Standort für ein Endlager geben. So oder so läuft das Verfahren auf eine politische Entscheidung hinaus. Macht Bayern aber so weiter, kann kein Vertrauen in die Endlager-Suche wachsen.

Zwingend nötig für eine solche Akzeptanz ist das Vertrauen der Menschen in das mehrstufige Verfahren. Sie brauchen Informationen, warum ausgerechnet ihre Nachbarschaft theoretisch in Frage kommt für ein Endlager – das niemand in seiner Nähe haben möchte. Schließlich dürfte beispielsweise die Nachfrage nach Grundstücken oder Immobilien in der betroffenen Region beeinträchtigt werden. Damit das Vertrauen nicht von vornherein beschädigt wird, dürfen einzelne Länder nicht ausscheren. Bayern tut das aber bereits. Auch wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beteuert, dass man keine „Totalblockade“ einlegen werde, tritt er gleich zu Beginn des Verfahrens so brachial auf die Bremse, dass der nötige Zusammenhalt bei dieser gesamtdeutschen Aufgabe auseinander zu fliegen droht. Dabei hilft es nicht, dass Gorleben bereits jetzt als Standort ausgeschieden ist. Diese Entscheidung der Wissenschaftler provoziert all jene, die sich über Jahre zurückgelehnt haben und dachten, es werde ohnehin auf den Salzstock hinauslaufen. Trotzdem gut, dass die objektiven Kriterien zu einem Ausschluss geführt haben. Denn damit ist das Verfahren nun wirklich offen und komplett neu gemischt worden. Besinnt sich die bayerische Landesregierung, kann das nötige Vertrauen in das Verfahren noch wachsen. Machen Söder und Co. aber weiter wie bisher, dürfte es die Akzeptanz am Ende kaum noch geben.