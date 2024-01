Bauernproteste Was Landwirte dürfen, Klima-Aktivisten nicht

Bemerkenswert ist, dass Bauern wie Klima-Aktivisten Menschen im Alltag am Fortkommen hindern, die Bürger aber sehr unterschiedlich darauf reagieren. Zumindest an den ersten Tagen zeigten viele Leute Verständnis für die Proteste der Landwirte und gaben das auch in ersten Blitzumfragen etwa der Institute Insa und Forsa an. Die Klima-Aktivisten dagegen stoßen inzwischen bei ihren Aktionen oft auf aggressive Autofahrer. Sie werden geohrfeigt, mit Fahrzeugen bedrängt oder mit Wasser übergossen. Auch der Tatbestand der Nötigung durch die Aktivisten rechtfertigt solche Übergriffe natürlich nicht, sodass es auch deswegen wieder Verfahren gibt. Obwohl das Klimathema im Grunde jeden betrifft und aktuelle Katastrophen wie das jüngste Hochwasser in Deutschland vor Augen führen, welche konkreten Folgen Klimaveränderungen für jeden haben, wird aus Betroffenheit im Fall der Klima-Aktivisten kein Rückhalt. Zumindest nicht mehr. Vor zwei Jahren hatte eine Mehrheit noch Verständnis für die Aktionen gezeigt. Inzwischen ergeben Umfragen, dass zwei Drittel der Bevölkerung Eingriffe der Klima-Aktivisten ablehnen.