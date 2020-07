Klimawandel : Bauern fordern Infrastruktur für Bewässerung

Ein Landwirt bearbeitet im Sommer 2018 mit einem Traktor den trocken Boden auf einem Acker in Brandenburg (Archiv). Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Höhere Durchschnittstemperaturen, häufigere Dürren: Der Bauernverband sieht Handlungsbedarf für die Nutzung von Wasser im Agrarsektor und setzt künftig auf Bewässerungsanlagen. Umweltschützer mahnen, dass die Wasserressourcen mancher Regionen schon jetzt am Limit seien und warnen vor Konflikten.

Zuvor hatte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein Umdenken im landwirtschaftlichen Wassernutzung gefordert. Während die Strategie seit Jahrzehnten darin bestand, Wasser möglichst schnell aus der Fläche herauszubringen, müsse es nun darum gehen, Wasser in der Landschaft zu halten und Fließgewässern mehr Raum zu geben, sagte der Generalsekretär der Stiftung, Alexander Bonde. Wichtig seien regionale Konzepte, bei denen Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz zusammenarbeiten müssten. „Wir haben die Situation, dass Wasser in Deutschland inzwischen ein knappes Gut ist und sich auch die Konkurrenz ums Wasser verschärft“, so Bonde.