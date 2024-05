Abnehmspritze Hast Du Ozempic genommen? - die große Heuchelei ums Abnehmen

Bemerkenswerter an dem Fall ist aber der heuchlerische Umgang mit der sogenannten Abnehmspritze. Mittel wie Ozempic sind Medikamente, die eingesetzt werden sollen, wenn Menschen an starkem Übergewicht und Folgeerkrankungen leiden. Denn die Abnehmmittel müssen dauerhaft eingenommen werden, damit der Effekt erhalten bleibt. Es gibt Nebenwirkungen, über Langzeitfolgen ist naturgemäß noch nicht alles bekannt. Die Einnahme birgt also gravierende Risiken, die nur zu rechtfertigen sind, wenn Menschen auf der anderen Seite mit schweren Folgeerkrankungen ihres Übergewichts ringen. Doch anscheinend wird dieses Medikament in bestimmten Kreisen wie selbstverständlich als Mittel zur Körpergestaltung eingesetzt. Zur Korrektur des Erscheinungsbildes, so wie Make-Up ein müdes Gesicht oder erste Falten verschwinden lässt. Nur reden darf man anscheinend nicht darüber. Das ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen. Auch in Deutschland, wo Mittel wie Ozempic für Schönheitszwecke nicht zugelassen sind, finden Menschen Wege, doch an die Spritze zu kommen. Und sei es durch eine Fahrt ins Ausland. Wellness-Urlaub heißt das dann.