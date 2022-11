Deutschland macht weiter Druck auf Iran : Baerbock will neue Sanktionsliste gegen die Mullahs

Eine Frau, die an einer Solidaritätsdemonstration mit den Protestierenden in Iran teilnimmt, ist mit den Farben der iranischen Flagge und Rot für Blut geschminkt Foto: dpa/Gregorio Borgia

Wie umgehen mit Iran? Das Mullah-Regime geht weiter mit absoluter Brutalität gegen seine Bürger vor, die in vielen Städten des Landes weiter für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen. Für eine Rettung des Atomabkommens mit Iran gibt es derzeit kaum Bewegung. Iran ignoriert ein Verhandlungsangebot der fünf Atommächte plus Deutschland und liefert weiter Drohnen an Russland für dessen Angriffskrieg in der Ukraine. Die EU will nun weitere führende Figuren des Regimes auf die Sanktionsliste setzen.

Annalena Baerbock will nicht nachlassen. Auch wenn ihre feministische Außenpolitik im Falle des erzkonservativen Mullah-Regimes an Grenzen stößt, schickt die deutsche Außenministerin eine Solidaritätsadresse in iranische Städte, wo seit Wochen Frauen und Männer für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen. Baerbock betont auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Wir stehen an der Seite der Männer und Frauen in Iran, und zwar nicht nur heute, sondern: so lange es notwendig ist.“ Da mag ihr der Amtskollege Hossein Amirabdollahian in Teheran vorwerfen, Baerbock verfolge eine „provokative, interventionistische und undiplomatische Haltung“. Die Grünen-Politikerin betont nach dem Tod von Jina Mahsa Amini weiter ihre Unterstützung für den Widerstand der Menschen in Iran.

Mahsa Amini war Mitte September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, angeblich, weil sie ihr Kopftuch nicht entsprechend der Vorschrift getragen habe. Die 22 Jahre alte Frau starb nach Misshandlungen. Seither ist Iran in Aufruhr und das Mullah-Regime unter Druck, das seine Sicherheitskräfte brutal gegen die Demonstrierenden vorgehen lässt.

Schon am Montag will die Europäische Union beim Treffen der EU-Außenminister ein nächstes Sanktionspaket gegen Iran beschließen, um den Druck auf die Mullahs zu erhöhen. Dann sollen 31 weitere Einzelpersonen, darunter Kommandeure der Revolutionsgarden, aber auch aus dem IT-Bereich, sowie staatliche Einrichtungen in Iran dem europäischen Sanktionsregime unterzogen werden. Baerbock: „Wir arbeiten mit Hochdruck am nächsten Sanktionspaket. Nächste Woche wollen wir es verabschieden.“ Zu den Strafen sollen Reisebeschränkungen gehören. Auch Vermögen sollen eingefroren sowie Handel und Geldtransfer mit den Personen und Institutionen auf dieser nächsten EU-Sanktionsliste untersagt werden. Zudem soll Iran für die Lieferung unbemannter Drohnen an Russland belangt werden, mit denen Kreml-Herrscher Wladimir Putin die zivile Infrastruktur in der Ukraine – Heizkraftwerke, Stromanlagen, Versorgungseinrichtungen – bombardieren lässt.

Damit nicht genug: Noch im November soll sich der UN-Menschenrechtsrat mit einer von Deutschland beantragten Sondersitzung mit Iran befassen. Die Vereinten Nationen sollen dann einen Mechanismus beschließen, mit dem sie Menschenrechtsverletzungen des Mullah-Regimes gegen die eigene Bevölkerung systematisch erfassen können. Dazu sollen auch Zeugenbefragungen zählen. Weil die UN -- wie auch in Syrien oder Weißrussland -- keine eigenen Ermittler in Iran haben, sollen Zeugen virtuell vernommen werden. Deutschland drängt darauf, Menschenrechtsverbrechen so zu protokollieren, dass die dafür in Iran Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Allerdings muss der UN-Menschenrechtsrat, dem 47 von der UN-Vollversammlung gewählte Staaten angehören, eine solche Untersuchung mit Mehrheit beschließen, was aktuell als nicht sicher gilt. Irans Außenminister Amirabdollahian warnte nach einem Telefongespräch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit Blick auf die Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates vor einer Einmischung in innere Angelegenheiten seines Landes.