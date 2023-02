Sondersitzung in New York Baerbock spricht beim UN-Sicherheitsrat – Mission Weltfrieden

Es ist Jahrestag. Eine traurige Wegmarke. Annalena Baerbock ist am 24. Februar vor einem Jahr mit der Kriegsnachricht aus der Ukraine aufgewacht. Zwölf Monate spricht die deutsche Außenministerin hinter einem Schreibtisch mit Mikrofon in New York, übersetzt in sechs Sprachen. Da tobt der Krieg in der Ukraine noch immer. 24. Februar 2023, Saal des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das Gremium, das über den Weltfrieden wachen soll, tagt in Sondersitzung. Vor Baerbock das große Wandbild des norwegischen Künstlers Per Krohg, das als Mahnung und Lehre einen Phoenix zeigt, der für den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg und für ein friedliches Zusammenleben der Völker stehen soll. Phoenix aus der Asche. Phoenix aus der Ukraine. Das Bild passt zur Lage.