Aufstieg von J. D. Vance Aus dem Drogenmilieu an Trumps Seite

Erzählenswert ist sein Aufstieg vom Sohn einer drogensüchtigen Mutter, aufgewachsen in verarmten, instabilen Verhältnissen in Ohio, so eben noch auf einen anständigen Weg geschupst von der nicht gerade zimperlichen Großmama. Vance diente bei den Marines, ging mit ihnen in den Irak, eignete sich jenes Maß an Disziplin, Durchhaltewille und Selbstvertrauen an, das ihn schließlich an die Eliteuniversität Yale führte, wo er sein Jurastudium abschloss. Davon erzählt er in „Hillbilly Elegy“, seiner wehmütigen Klage über eine Kindheit, die fast ins Aus geführt hätte, in Mutlosigkeit, Drogenkonsum, Selbstaufgabe. So wie bei vielen. So wie bei seiner Mutter. Dass es anders kam, schreibt Vance den wenigen Menschen zu, die ihm in entscheidenden Momenten die richtigen Impulse gaben.