Vorlage für Stimmungsmache geliefert : Außenministerin Baerbock und die Wählermeinung

Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) bei ihrem Besuch in Prag. Foto: dpa/Petr David Josek

Analyse Prag Bei einer Podiumsdiskussion in Prag sprach Annalena Baerbock über die Ukraineverpflichtung und deutsche Wähler. Ein Satz wurde aus dem Kontext gerissen und zur Stimmungsmache verwendet. Das hat auch mit dem Auftreten der Ministerin zu tun.

Der Satz hat Empörungspotenzial: Bei einer Podiumsdiskussion in Prag nahm die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Stellung zur weiteren Unterstützung für die Ukraine im Winter, wenn die Menschen in Europa die horrend gestiegenen Energiepreise noch viel stärker zu spüren bekommen als jetzt schon. Auf Englisch sagte Baerbock, dass sie den Ukrainern Unterstützung zugesagt habe, so lange es nötig sei, und dass sie deshalb auch liefern wolle – unabhängig davon, was ihre deutschen Wähler darüber denken („no matter what my German voters think“). Wäre der Satz ohne Kontext gefallen, könnte er bedeuten, dass eine deutsche Spitzenpolitikerin sich nicht um den Willen der Wähler scherte und sich damit auch noch öffentlich brüstete.

Für politische Gegner der Regierung war das ein gefundenes Fressen: Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel forderte Baerbocks Rücktritt: „Wer ausdrücklich auf die Interessen der Wähler in Deutschland pfeift, hat in einem Ministeramt nichts mehr verloren“, schrieb sie bei Twitter. Die Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht und Sevim Dagdelen von der Linken kritisierten an gleicher Stelle, eine Außenministerin, die nach dem Motto „Ukraine first, Bürger egal“ handle, sei ein „Totalausfall“. Die Kritik wurde auch von einem Account geteilt, der während des Ukraine-Krieges häufig pro-russische Inhalte verbreitete, und bekam große Reichweite. Der Hashtag BaerbockRuecktritt war zeitweilig der in Deutschland meistverwendete bei Twitter.

Dass der Satz als Solitär auf Kritik stößt, ist nachvollziehbar. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass Baerbock darin undemokratisches Denken offenbarte, wie ihr nun ausgerechnet von den extremen Rändern des politischen Spektrums vorgeworfen wird. Natürlich geht in einer Demokratie alle Macht vom Volke aus, indem Wähler die Vertreter ihrer Interessen ins Parlament wählen. Allein, wenn die Parteien nach der Wahl Koalitionen eingehen und politische Kompromisse schließen, rücken sie aber zwangsläufig in Teilen von ihren Linien ab. Das ist politischer Alltag. Natürlich ist das kein Freifahrtschein für Willkür nach der Wahl. Aber bisweilen müssen Politiker Entscheidungen treffen, die in Umfragen schlecht wegkommen. Das ist kein Hochverrat, wie Baerbock aus rechten Kreisen vorgeworfen wird, sondern Teil von Demokratie. Wähler übertragen Verantwortung – für begrenzte Zeit. Die Verantwortlichen müssen handeln, um Zustimmung werben, sonst werden sie wieder abgewählt.

Schwierig an Baerbocks Aussagen ist allerdings ihr Ich-Stil und dass sie von „meinen Wählern“ sprach. Natürlich dürfte das auch daran gelegen haben, dass sie im Ausland auftrat, also „deutsche Wähler daheim“ meinte. Doch wenn man als Repräsentant seines Landes im Ausland Politik erklärt, ist es ratsam, das nicht als „eigenes Handeln“ darzustellen, weil dann der Vorwurf der Eigenmächtigkeit naheliegt. Nicht Baerbock persönlich hat ja den Ukrainern Unterstützung versprochen, sondern die Außenministerin im Auftrag der Regierung. Auf die unnötige Selbstinszenierung der Grünen-Politikerin zielte auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der Baerbocks Äußerungen bei Twitter „Schein-Heroismus“ nannte, weil die Mehrheit der Deutschen ohnehin zur Unterstützung der Ukraine bereit sei. „Demokratische Politiker müssen versuchen, die Anderen mit guten Argumenten zu überzeugen und nicht mit Basta“, schrieb Röttgen. Baerbock hätte sich demnach als Ritterin für die Ukraine inszeniert, obwohl sie nur umsetzt, was die Mehrheit der Deutschen ohnehin für richtig hält. Noch jedenfalls.

Darüber hinaus lässt sich an dem Fall aber auch beobachten, wie mit Zitaten Debatten angezettelt und Stimmung betrieben werden kann. Denn der „egal was meine deutschen Wähler denken“-Satz wurde zwar nicht verkürzt wiedergegeben, er ist genauso gefallen. Aber er stand eben nicht allein, sondern fiel in einem Kontext. Baerbock erklärte auch, dass sie damit rechne, dass der Ukrainekurs in Deutschland wegen der Energiekosten unter Druck geraten werde, dass die Regierung darauf aber nicht mit Rückzug aus den Sanktionen gegen Russland reagieren wolle, sondern durch soziale Unterstützung in Deutschland. Sie hat also gerade nicht gesagt, dass ihr egal sei, was die Menschen in Deutschland denken. Sie hat nur vor europäischen Partnern unterstrichen, dass die Regierung auch zu ihren Hilfszusagen an die Ukraine steht, wenn dieser Kurs in Deutschland unpopulär wird. Dass das im Winter zu erwarten ist, liegt nahe. Gerade Baerbocks lautesten Kritiker tun ja gerade alles dafür, die Stimmung zu drehen und die enormen Belastungen der Bürger als Versagen der Regierung darzustellen.