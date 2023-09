Annalena Baerbock in den USA Das ganz spezielle Transatlantik-Gefühl

Noch herrscht kein Sturm über dem Atlantik, noch sind die viel beschworenen transatlantischen Beziehungen Garant für Sicherheit und Stabilität. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges spüren Europa und Deutschland – wieder einmal – die Bedeutung der Weltmacht USA als Verbündeter an ihrer Seite. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist in diesen Tagen in einem Teil der USA unterwegs, der nicht von den politischen Eliten in Washington D.C. geprägt ist. In Texas, wo die Vereinigten Staaten besonders amerikanisch und auch besonders republikanisch sind, inspiziert die Grünen-Politikerin Gefühl und Stimmung eines Landes, das schon einmal mit Mehrheit gesagt hat: Amerika zuerst! Wer weiß, vielleicht sagt es eine Mehrheit der US-Amerikaner im kommenden Jahr bei den US-Präsidentschaftswahlen noch einmal. Dann muss sich Europa warm anziehen, denn dann könnte eine nächste Kaltfront über den Atlantik wehen.