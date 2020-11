Geteilte Mittelmeerinsel : EU-Parlament fordert den Abzug türkischer Truppen aus Zypern

Brüssel Das Europaparlament hat die Türkei aufgefordert, ihre Truppen aus Zypern abzuziehen. Außerdem kritisieren die Parlamentarier die Einmischung der Türkei in den Berg-Karabach-Konflikt.

Die Türkei soll nach dem Willen des Europaparlaments ihre Truppen aus Zypern abziehen und die teilweise Öffnung des Stadtteils Varosha im Norden der Insel wieder rückgängig machen. Das Gebiet in der Hafenstadt Famagusta solle an seine rechtmäßigen Bewohner zurückgegeben werden, hieß es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution. „Das türkische Vorgehen ist nicht akzeptabel“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, David McAlister (CDU). Das Parlament verurteile die jüngsten Provokationen. In dem Beschluss hieß es zudem, auf das rechtswidrige Vorgehen der Türkei solle mit harten Sanktionen reagiert werden.