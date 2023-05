Zyklon „Mocha“ in Myanmar Baerbock ruft zur Unterstützung der Opfer auf

„Die Region war ja auch in der Vergangenheit schon heftigst betroffen“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag am Rande eines Besuches im saudi-arabischen Dschidda. Es sei „wichtig, dass wir jetzt den Zugang vor allen Dingen für die Schwächsten in den Regionen, die ohnehin schon massiv gebeutelt sind, gewährleisten können“. Dafür sei es „essenziell, dass die internationale Gemeinschaft Hand in Hand schnell zusammenarbeitet“.