Explosion von Autobombe : Zwölf Bundeswehrsoldaten bei Anschlag in Mali verletzt - drei schwer

Ein deutscher Soldat aus dem Fallschirmspringer-Kommando der MINUSMA (Archivbild). Foto: AFP/SEYLLOU

Berlin Bei einem Anschlag auf die Bundeswehr im westafrikanischen Krisenland Mali sind am Freitag Ministeriumsangaben zufolge zwölf deutsche Soldaten verletzt worden. Drei Schwerverletzte sollen am Samstag nach Deutschland zurückgebracht werden.

Beim Selbstmordanschlag auf die internationale UN-Mission Minusma in Mali sind nach Worten von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zwölf deutsche Soldaten verwundet worden, drei von ihnen schwer. Ein weiterer UN-Soldat sei ebenfalls verletzt, sagte die Ministerin am späten Freitagnachmittag in Bonn. Der Angriff auf das deutsche Kontingent habe sich um 8.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit ereignet. Seither wurden ihren Angaben nach alle Verletzten mit dem Hubschrauber evakuiert. Sie würden derzeit medizinisch versorgt.

Zwei der Schwerverletzten seien inzwischen in einem stabilen Zustand, der dritte werde operiert. „Ihm gelten unsere besonderen Gedanken“, sagte Kramp-Karrenbauer. Die Schwerverletzten sollten am Samstagmorgen per Evakuierungsflugzeug nach Deutschland zurückgebracht werden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erfolgte der Angriff am Morgen gegen 06.30 Uhr (Ortszeit) und richtete sich gegen die stehenden Fahrzeuge. Ein Sprecher des Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte zunächst nur, dass „deutsche Kräfte“ betroffen seien. Wegen der großen Zahl der Verletzten waren mehrere Hubschrauber im Rettungseinsatz.

Die Minusma bestätigte, dass bei einem Autobomben-Anschlag 15 Soldaten verletzt worden seien. Zu ihrer Nationalität äußerte sie sich nicht. Die Soldaten seien am Vormittag in einer provisorischen Einsatzbasis in der Ortschaft Tarkint in der Region Gao "zum Ziel eines Anschlags" geworden, hieß es in einer Twitter-Botschaft der Minusma.

Die UN-Mission Minusma in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes, in dem islamistische Terrorgruppen aktiv sind. Derzeit sind rund deutsche 900 Soldaten an dem UN-Einsatz beteiligt. Der Großteil von ihnen ist im Camp Castor stationiert.

Erst am Montag waren sechs Soldaten der französischen Anti-Terror-Einheit Barkhane bei einem Bombenanschlag verletzt worden. Bei dem Attentat nahe der zentralmalischen Stadt Gossi waren auch vier Zivilisten verletzt worden.

Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.

(chal/felt/AFP/dpa/epd)