Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Polen erinnert an den deutschen Überfall vor 85 Jahren

Polens Präsident Andrzej Duda wird am Sonntag (4.30 Uhr) in der Kleinstadt Wielun an den deutschen Überfall auf sein Land vor 85 Jahren erinnern. Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen (4.15 Uhr) wird Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf der Westerplatte bei Danzig der dort gefallenen polnischen Soldaten gedenken.