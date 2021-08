Beginnende Luftbrücke : Zweite Bundeswehrmaschine für Evakuierung in Kabul gelandet

Berlin/Kabul Die Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Kabul ist angelaufen - unter dramatischen Bedingungen. Zunächst konnten nur sieben Menschen nach dem Siegeszug der Taliban in Sicherheit gebracht werden. Jetzt soll es mit Hochdruck weitergehen.

Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan ist auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag in Berlin. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban hatte eine erste Maschine in der vorangegangenen Nacht die ersten fünf Deutschen sowie einen Europäer und einen Afghanen aus Kabul unter schwierigen Bedingungen ins Nachbarland Usbekistan ausgeflogen.