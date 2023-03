Konservativ regiert Zwei US-Bundesstaaten verbieten Transgender-Behandlung für Minderjährige

In Georgia setzte Gouverneur Brian Kemp seine Unterschrift unter ein Gesetz, das die meisten geschlechtsbestätigenden Operationen und Hormonbehandlungen Minderjähriger untersagt. Am Mittwoch hatte der Gouverneur von Arkansas ein ähnliches Gesetz für seinen Staat unterschrieben. In Idaho fehlt einem solchen Gesetz noch die Unterschrift des Gouverneurs. In Mississippi, Utah und South Dakota gelten ähnliche Gesetze. In Missouri ist ein solches Gesetzgebungsverfahren im Gang.