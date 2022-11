Verirrte russiche Raketen? : Zwei Tote bei Explosion in Polen nahe ukrainischer Grenze

Eine russische Iskander-K-Rakete, die während einer Militärübung auf einem Truppenübungsplatz in Russland abgeschossen wird (Symbolbild). Foto: dpa/Uncredited

Warschau Russland hatte am Dienstag Dutzende Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Auch in Polen ist es jetzt zu einer Explosion gekommen, die Todesopfer forderte. Ob es einen Zusammenhang mit den russichen Angriffen gibt, ist noch nicht geklärt.

Bei einer Explosion in Polen nahe der ukrainischen Grenze sind nach Angaben der Feuerwehr am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. „Feuerwehrleute sind vor Ort, es ist unklar, was geschehen ist“, sagte der diensthabende Beamte. Der polnische Hörfunk-Sender ZET hatte zuvor berichtet, zwei verirrte Raketen seien in Przewodow eingeschlagen und dabei zwei Menschen ums Leben gekommen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein, wie sein Sprecher auf Twitter mitteilte. Russland hatte am Dienstag Dutzende Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen.

(mzu/dpa)