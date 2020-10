Präsidentenwahl in der Elfenbeinküste : Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei

Alassane Ouattara, Präsident der Elfenbeinküste bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: dpa/Diomande Ble Blonde

Abidjan In dem westafrikanischen Land liefern sich Jugendliche und Polizeikräfte heftige Auseinandersetzungen. Gewalt wird auch während und nach der Präsidentenwahl am Samstag befürchtet.

Unmittelbar vor der Präsidentenwahl in der westafrikanischen Republik Elfenbeinküste haben sich Jugendliche und Polizisten heftige Zusammenstöße geliefert. Nach Schilderungen der Polizei, von Anwohnern und eines Journalisten gab es am Freitag gewaltsame Auseinandersetzungen in mehreren Vierteln der Hauptstadt Yamoussoukro und in Banoua im Osten des Landes, einer Hochburg der Opposition. Die Polizei setzte Tränengas ein und riss Barrikaden nieder.

In der Elfenbeinküste soll am Samstag ein neuer Präsident gewählt werden. Während und nach dem Urnengang wird neue Gewalt befürchtet. Bei einer schweren Nachwahlkrise in den Jahren 2010/11 waren in dem Land rund 3000 Menschen getötet worden.

Der amtierende 78-jährige Präsident Alsassane Ouattara will sich am Samstag ein drittes Mandat sichern. Gegen seine erneute Kandidatur gibt es seit Wochen Proteste. In der Verfassung sind maximal zwei Amtszeiten für den Staatschef vorgesehen. Dennoch erlaubte das Verfassungsgericht Ouattara die erneute Kandidatur. Die umstrittene Begründung lautet, dass nach einer Verfassungsänderung im Jahr 2016 die Zählung der Amtszeiten neu begonnen habe.

Zugleich schloss das Verfassungsgericht den früheren Präsidenten Laurent Gbagbo sowie Ex-Rebellenführer Guillaume Soro von der Präsidentschaftswahl aus.

