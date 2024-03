Antritt bei Parlamentswahl in Katalonien Carles Puigdemont will nach Spanien zurückkehren

Puigdemont wolle nach Spanien zurück und am 12. Mai bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Katalonien als Spitzenkandidat antreten, sagte sein Anwalt Gonzalo Boye am Freitag in einem Interview des katalanischen Radiosenders RAC1. Der 61-Jährige werde dabei in Kauf nehmen, bei der Einreise festgenommen zu werden.