Zugang zu Geheimdienst-Informationen: Russische Agentin soll jahrelang in US-Botschaft gearbeitet haben

Washington/Moskau Eine Mitarbeiterin der US-Botschaft in Moskau soll eine russische Spionin gewesen sein. Laut „The Guardian“ konnte sie über zehn Jahre lang unbemerkt Informationen an den russischen Geheimdienst weitergeben.

Eine russische Spionin hat nach einem Zeitungsbericht jahrelang unerkannt in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet. Erst vor kurzem sei die Frau von der amerikanischen Spionageabwehr enttarnt worden, berichtete am Donnerstag „The Guardian“. Da die Frau vom Secret Service eingestellt worden sei, habe sie mehr als zehn Jahre lang Zugang zu geheimdienstlichen Informationen und E-Mails gehabt und diese auch an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weitergegeben.