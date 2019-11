Absage an Republikaner-Theorie : Trump-Mitarbeiterin nennt Cyberangriffe aus der Ukraine erfunden

Washington Nicht der Ukraine, sondern Russland sollten die US-Abgeordneten ihre Aufmerksamkeit schenken. Das fordert zumindest die Zeugin Fiona Hill in der Ukraine-Affäre. Moskau bereite sich bereits darauf vor, die Wahl 2020 zu beeinflussen.

Die frühere Russlandberaterin des Weißen Hauses, Fiona Hill, hat sich gegen eines der Lieblingsthemen der Republikaner in der Ukraine-Affäre gestellt. Es sei eine „erfundene Erzählung“, dass die Ukraine sich in die US-Wahlen 2016 eingemischt habe, sagte Hill in ihrer vorbereiteten Zeugenaussage am Donnerstag im Repräsentantenhaus. Diese sei von russischen Geheimdiensten „verbrochen und verbreitet“ worden. Die Schlussfolgerung der US-Geheimdienste, dass die Einmischung 2016 aus Russland gekommen sei, stehe außer Frage.

Der Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, kündigte für die kommenden Tage eine Entscheidung der Demokraten darüber an, wie es nun in der Ukraine-Untersuchung weitergeht. Die Anhörung am Donnerstagmorgen war die insgesamt siebte in der Sache, ein Dutzend Zeugen haben ausgesagt. Die Republikaner argumentieren, Trump habe nichts Illegales getan. Der Donnerstag markiere nun das Ende des Spektakels, sagte der oberste Republikaner in dem Ausschuss, Devin Nunes.