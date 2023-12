Zeuge im Kurz-Prozess Ex-Kanzler nahm Einfluss auf Posten-Besetzung

Schmid, der zum engeren Kreis des damaligen Kanzlers zählte, war von 2019 bis 2021 Chef der Staatsholding, die die milliardenschweren Firmenbeteiligungen des Landes verwaltet. Gegen den 48-Jährigen wird in mehreren anderen Verfahren ermittelt. Er strebt den Kronzeugenstatus an. Er habe inzwischen einen Neustart gemacht, so Schmid. „Heute habe ich mit dem Herrn Kurz nichts mehr zu tun.“