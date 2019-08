Naher Osten : Zerwürfnis der Kronprinzen

Mekka Bisher waren die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien Verbündete im Jemen-Krieg. Doch die Allianz zerbricht gerade.

Als Aufständische im Jemen vorige Woche den Präsidentenpalast in der Hafenstadt Aden eroberten, überraschte das die regionale Großmacht Saudi-Arabien: Denn die Rebellen unter Befehlshaber Aidarus al Zubaidi gehören nicht zu den Huthis, die im Jemen seit mehr als vier Jahren gegen ein Bündnis unter saudischer Führung kämpfen. Zubaidis „Übergangsrat des Südens“ wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützt – einem bisher treuen Verbündeten der Saudis. Der Coup in Aden war Konsequenz eines außenpolitischen Kurswechsels der VAE, der Folgen für die ganze Region haben könnte.

In einem eilig anberaumten Spitzentreffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman versuchte Mohammed bin Zayed, Thronfolger von Abu Dhabi und starker Mann der VAE, die Wogen zu glätten. Die beiden Prinzen riefen nach ihrem Gespräch in Mekka die Konfliktparteien im Jemen zum „Dialog“ auf. Doch Mohammed bin Zayed vermied eine ausdrückliche Aufforderung an seinen Partner Zubaidi, sich aus Aden zurückzuziehen. Der Bruch zwischen den VAE und Saudi-Arabien ist unübersehbar. Und er zeigt sich nicht nur im Jemen. Auch in der Auseinandersetzung der sunnitischen Golf-Staaten mit dem schiitischen Iran gehen die VAE eigene Wege.