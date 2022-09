Russlands Präsident Putin hat die Abkommen zur Annexion von vier ganz oder teilweise von Moskau kontrollierten Regionen in der Ukraine unterzeichnet. Auch die vier pro-russischen Anführer der Regionen Luhansk und Donezk, Cherson und Saporischschja nahmen an der Zeremonie im Kreml in Moskau teil. Die Annexionen werden international nicht anerkannt. Die Bilder.