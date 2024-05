An Trump adressiert Zentrale der US-Republikaner wegen verdächtiger Ampullen geräumt

Zwei an den früheren Präsidenten Donald Trump adressierte Ampullen mit Blut haben die Parteizentrale der US-Republikaner in Aufregung versetzt. Die Polizei räumte den Sitz des RNC in Washington am Mittwoch nach eigenen Angaben, Spezialisten für Gefahrenstoffe wurden gerufen. Die Polizei forderte die Menschen auf, den Häuserblock zu meiden, in dem das Gebäude steht.