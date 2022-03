Landesweite Abschaffung der Zeitumstellung : US-Senat fordert dauerhafte Sommerzeit

Washington Dutzende Staaten in den USA haben die Winterzeit bereits abgeschafft, jetzt geht es um eine Regelung für das gesamte Land. Der Vorschlag wird an das Repräsentantenhaus weitergeleitet.

In den Vereinigten Staaten soll nach dem Willen des Senats ab dem kommenden Jahr dauerhaft die Sommerzeit gelten. Die Mitglieder der Kammer verabschiedeten am Dienstag in Washington einstimmig eine Vorlage mit dem Titel „Sunshine Protection Act“, nach der die Amerikaner künftig nicht mehr zwei Mal im Jahr ihre Uhren umstellen müssten. Damit das tatsächlich passiert, müssen noch das Repräsentantenhaus und US-Präsident Joe Biden zustimmen.

Als Sommerzeit wird der Zeitraum zwischen Frühjahr und Herbst bezeichnet, in dem die Uhren in den meisten Teilen der USA eine Stunde vor die Standardzeit oder Winterzeit gestellt werden. Die Amerikaner stellten ihre Uhren zuletzt am Sonntag um. Die Winterzeit dauert in den meisten Teilen der USA etwa vier Monate.