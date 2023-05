Es droht Zahlungsunfähigkeit Gespräche im US-Schuldenstreit erneut unterbrochen

Die Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldengrenze sind erneut unterbrochen worden. Zunächst teilten die Republikaner am Freitag in Washington mit, es sei Zeit für eine Pause, weil die Gespräche nicht produktiv seien. Am Abend kamen die Unterhändler beider Parteien erneut zusammen, brachen die Verhandlungen aber schnell wieder ab. Das Weiße Haus zeigte sich dennoch zuversichtlich, eine Einigung erzielen zu können.