Schwierige Suche nach Kompromiss Zahlungsausfall der USA rückt näher – weiter keine Einigung

Die Abgeordneten werden nach vorläufiger Planung nicht vor Dienstag zurück in Washington erwartet, nur zwei Tage vor Ablauf der von Finanzministerin Janet Yellen genannten Frist. Ihren Angaben zufolge könnte ab dann ein Zahlungsausfall der USA drohen. Auch Biden hält sich am Wochenende nicht in der Hauptstadt auf, und der Senat nimmt seine Arbeit ebenfalls erst nach dem Memorial Day, dem Feiertag am Montag, wieder auf.