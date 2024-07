Proteste in Washington Zahlreiche Menschen demonstrieren vor Benjamin Netanjahus Rede im US-Kongress

Washington · Israels Regierungschef Netanjahu will am Dienstag bei einer Rede vor dem US-Parlament über den Krieg im Gazastreifen sprechen. In Washington kommt es bereits davor zu Protesten.

24.07.2024 , 19:48 Uhr

9 Bilder Vor der Rede von Netanjahu - Zahlreiche Proteste rund ums US-Kapitol 9 Bilder Foto: AFP/ANDREW THOMAS

Vor der Rede von Israels Regierungschefs Benjamin Netanjahu im US-Kongress haben sich zahlreiche Demonstranten rund um das Parlamentsgebäude in Washington versammelt. Die unterschiedlichen Proteste gewannen am Mittag nach amerikanischer Ortszeit an Zulauf. Bei einer propalästinensischen Kundgebung forderten Rednerinnen und Redner die US-Regierung von Joe Biden unter anderem dazu auf, die militärische Hilfe für Israel komplett einzustellen. Sie warfen Israel einen „Genozid“ im Gazastreifen vor und beschuldigten Biden, seine Stellvertreterin Kamala Harris und die Spitzen im US-Parlament, sich daran zu beteiligen. Es wurden zahlreiche Palästina-Flaggen mitgebracht. Sowohl Biden als auch Trump wollen Netanjahu treffen US-Reise des israelischen Regierungschefs Sowohl Biden als auch Trump wollen Netanjahu treffen An einem anderen Ort im Parlamentsviertel versammelten sich jüdische Demonstranten mit Israel-Flaggen. Sie richteten ihren Protest ebenfalls gegen Netanjahu. Ein Teilnehmer sagte, Netanjahu repräsentiere nicht das israelische Volk. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Kapitol waren wegen des Besuchs drastisch erhöht worden. Das Gebäude wurde weiträumig mit hohen Zäunen abgesperrt. Die Polizei hatte bereits am Tag vor der Rede mehrere Demonstranten festgenommen, die in einem zum Parlament gehörenden Bürogebäude gegen den Gaza-Krieg protestiert hatten. Netanjahus Rede vor beiden Kammer des Kongresses ist für 20 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Einige Mitglieder des Parlaments haben angekündigt, der Rede fernbleiben zu wollen. In der Ansprache soll es um den seit mehr als neun Monaten tobenden Gaza-Krieg gehen. Angehörige israelischer Geiseln, die Netanjahu auf seiner US-Reise begleiten, erhoffen sich eine Ankündigung des Regierungschefs über eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Hier geht es zur Bilderstrecke: Vor der Rede von Netanjahu - Zahlreiche Proteste rund ums US-Kapitol

(rowi/dpa)