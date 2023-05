Nach Ende von Titel 42 Zahl der Migranten an US-Grenze bricht um 50 Prozent ein

„Es ist noch zu früh, um konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir beobachten genau, was passiert. Wir sind zuversichtlich, dass der Plan, den wir in der gesamten US-Regierung entwickelt haben, um gegen diese Ströme vorzugehen, mit der Zeit funktionieren wird“, sagte Nunez-Neto. Der Leiter des US-Grenzschutzes, Raul Ortiz, teilte am Montag auf Twitter mit, dass seine Agenten in den vergangenen 72 Stunden 14 752 Personen aufgegriffen hätten; das sind durchschnittlich 4917 pro Tag.