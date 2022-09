Anti-Terror Politik in China : Hinweise auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang

Bewaffnete Zivilisten patrouillieren vor dem Hotan-Basar, wo ein Bildschirm den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zeigt, in der westchinesischen Region Xinjiang (Archivfoto). Foto: dpa/Ng Han Guan

Genf Zuletzt hat die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet von massivem Druck aus China und anderen Staaten berichtet, einen Bericht über die Lage von Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten in Xinjiang nicht herauszugeben. Kurz vor Ende ihrer Amtszeit wird der Report nun aber publik. Peking reagiert ungehalten.

Das UN-Menschenrechtsbüro sieht Hinweise auf mögliche schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit im chinesischen Xinjiang. Die mutmaßlichen Verstöße erforderten die „dringende Aufmerksamkeit“ der Vereinten Nationen und der Weltgemeinschaft, hieß es in einem seit langem erwarteten Bericht über die Lage von Minderheiten in der Region im Nordwesten der Volksrepublik, der am Mittwochabend publik gemacht wurde. Darin ist von „gravierenden Menschenrechtsverstößen“ die Rede, die zwischen 2017 und 2019 im Rahmen einer chinesischen Anti-Terror-Politik verübt worden seien. Vorwürfe der Folter oder Misshandlungen sowie Diskriminierungen von Insassen von Haftlagern in Xinjiang seien „glaubhaft“.

Peking wies den Bericht in einer Reaktion als Teil einer westlichen Schmierkampagne zurück. Im Vorfeld hatte China massiv gegen dessen Veröffentlichung protestiert.

Freigegeben wurde der Bericht wenige Minuten vor dem offiziellen Ende der Amtszeit der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet. Sie berichtete, dass China und rund 40 andere Staaten in den vergangenen Monaten enormen Druck auf sie ausgeübt hätten, den Bericht nicht zu veröffentlichen. Andere Länder hätten sie wiederum gedrängt, ihn herauszugeben. Sie werde sich aber keinem Druck beugen, hatte Bachelet zuletzt erklärt.

Der UN-Bericht zu Xinjiang war nach Angaben von Diplomaten schon seit gut einem Jahr nahezu fertig. Im Mai reiste Bachelet auf Einladung Pekings jedoch noch einmal nach China, was die Veröffentlichung des Reports verzögerte. Menschenrechtler warfen ihr danach vor, mit der Führung in Peking nicht hart genug ins Gericht gegangen zu sein. Die USA und andere Länder werteten Bachelets Besuch sogar als PR-Erfolg für die Volksrepublik. An der Kontroverse entzündete sich auch eine Debatte über das Ausmaß von Chinas Einfluss auf die UN.

Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen haben China vorgeworfen, bis zu eine Million Uiguren und Angehörige anderer zumeist muslimischer Minderheiten in ihrer Heimatregion Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt zu haben. Mehrere Staaten, darunter die USA, sprechen von einem Völkermord. Die Führung in Peking bezeichnet die Lager indes als „Schulungszentren“, die für den Kampf gegen Extremismus aufgebaut worden seien. Viele der Camps soll China zwar inzwischen geschlossen haben, doch sitzen noch immer Hunderttausende Menschen unter vagen oder unter Verschluss gehaltenen Vorwürfen ein.

Der nun veröffentlichte Bericht des UN-Menschenrechtsbüros fußt zum Teil auf Interviews mit Ex-Häftlingen und anderen Personen, die um die Zustände in acht Haftlagern wissen. Wie viele Menschen insgesamt in den Camps festgehalten wurden, habe sich zwar nicht feststellen lassen. Doch sei anzunehmen, dass es mindestens zwischen 2017 und 2019 „ein Muster umfassender willkürlicher Verhaftungen“ gegeben habe.

Neben „glaubhaften“ Vorwürfen der Folter und Misshandlungen seien Fälle von sexueller Gewalt gemeldet worden. Die „willkürliche und diskriminierende Verhaftung“ solcher Gruppen in Xinjiang durch Maßnahmen, die ihnen ihre „fundamentalen Rechte“ entzögen, könnten „internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen“. China müsse alle willkürlich verhafteten Personen freilassen und aufklären, wo sich jene aufhielten, die verschwunden seien, forderte das Menschenrechtsbüro in dem Bericht. Dessen Autoren deuteten an, dass sich die Führung in Peking nicht immer auskunftsfreudig gezeigt habe. So seien Bitten um bestimmte Informationen unbeantwortet geblieben.

China konterte umgehend. Das UN-Menschenrechtsbüro ignoriere die „Errungenschaften“ auf dem Feld der Menschenrechte, die „Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang“ gemeinsam erzielt hätten, hieß es in einem Schreiben der chinesischen Mission in Genf, in dem der Bericht als eine „Einschätzung“ bezeichnet wurde. Diese beruhe auf Desinformation, Lügen antichinesischer Kräfte und Vorverurteilungen, die China mutwillig verleumdeten und eine Einmischung in innere Angelegenheiten darstellten. China gab auch einen 122 Seiten starken Bericht mit dem Titel „Kampf gegen Terrorismus und Extremismus in Xiangang: Wahrheit und Fakten“ heraus, der zusammen mit dem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros veröffentlicht wurde.

Bachelet, nunmehr die frühere UN-Menschenrechtskommissarin, meldete sich am frühen Donnerstagmorgen zu Wort. „Ich sagte, dass ich ihn veröffentliche, ehe mein Mandat endet, und das habe ich getan“, hieß es mit Blick auf den Bericht in einer Erklärung aus ihrem Büro. Sie habe „größte Vorsicht“ beim Umgang mit Reaktionen der chinesischen Regierung auf den Report walten lassen, die vergangene Woche bei ihr eingegangen seien.

Bachelet ging erneut auf den Druck ein, der rund um die Herausgabe des Berichts auf sie ausgeübt wurde. „Um ganz ehrlich zu sein, hat die Politisierung dieser gravierenden Menschenrechtsfragen durch einige Staaten nicht geholfen.“ Sie rief die Weltgemeinschaft auf, schwerwiegende Menschenrechtsthemen nicht zu instrumentalisieren, sondern am Schutz und der Förderung von Menschenrechten mitzuwirken.

(mzu/dpa)