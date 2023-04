Nach Gesprächen mit Macron und von der Leyen Xi rückt nicht von Putins Seite – aber will mit Selenskyj telefonieren

Von der Leyen erinnerte an die „große Verantwortung“ Chinas als ständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat, auf seinen „strategischen Partner“ einzuwirken. „Wir zählen auf China“, sagte von der Leyen nach einem Dreier-Treffen mit Macron und Xi Jinping am Donnerstag in Peking. „Wir erwarten, dass China seine Rolle spielt und einen gerechten Frieden unterstützt.“ Macron appellierte in einem direkten Gespräch an Xi Jinping, Russland zur „Vernunft“ zu bringen.