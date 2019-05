Als neuer Präsident vereidigt : Selenskyj löst ukrainisches Parlament auf

Wolodymyr Selenskyj am Montag im Parlament in Kiew. Foto: AP/Efrem Lukatsky

Kiew Einen Monat nach seiner Wahl hat der frühere Komiker Wolodymyr Selenskyj sein Amt als Präsident der Ukraine übernommen. Als erste Amtshandlung kündigte er die Auflösung des Parlaments an.

„Ich löse das Parlament auf“, sagte Selenskyj bei der Zeremonie zu seiner Amtseinführung am Montag in Kiew. Er verfügt im Parlament über keine eigene Mehrheit. Die Neuwahlen sollen in zwei Monaten stattfinden. Ursprünglich waren die Wahlen für Oktober vorgesehen. Der Präsident kündigte außerdem an, die Immunität der Abgeordneten aufzuheben sowie eine Initiative gegen Bereicherung im Amt zu einzuleiten. Zudem will er den Geheimdienstchef und den Generalstaatsanwalt entlassen.