Markenzeichen des ukrainischen Präsidenten : Welche Geschichte hinter den grünen T-Shirts von Selenskyj steht

Wolodymyr Selenskyj nimmt an einer Besprechung teil - wie gewohnt in eines der grünen T-Shirts gekleidet. Foto: dpa/Ukrainian Presidential Press Off

Kiew Seit Kriegsausbruch sieht man den ukrainischen Präsidenten in Videos und auf Fotos fast immer in einem olivgrünen T-Shirt. Jetzt hat Wolodymyr Selenskyj verraten, was hinter diesem auffälligen Dresscode steckt.

Der Präsident der Ukraine hat mit der ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf ein ausführliches Interview geführt. In erster Linie ging es um die Gefahr von Atomwaffen-Angriffen aus Russland, um Diplomatie und den Krieg. Am Ende des Gesprächs konfrontierte die Journalistin den Präsidenten aber mit einer Frage, mit der er sichtlich nicht gerechnet hatte - die aber wohl weltweit eine Menge Menschen interessiert: Wie viele der grünen T-Shirts hat der ukrainische Präsident und warum trägt er sie?

Er habe „rund 20“, antwortet Selenskyj. Zu Beginn des russischen Überfalls habe er nur zwei und einen Fleece-Pullover besessen. Den habe er in London auf einer Versteigerung zugunsten der Ukraine weggegeben. Daraufhin hätten ihm Soldaten der zweiten Brigade ein T-Shirt geschenkt. Andere Soldaten schlossen sich an. In der Folge hätten die ukrainischen Hersteller der T-Shirts begonnen, ihm die Stücke zu schicken. Er habe zugestimmt, die Produkte zu tragen. Doch irgendwann wurde die Zahl so groß, dass er dem Ganzen Einhalt gebieten musste, schließt Selenskyj mit einem Grinsen und sagt abschließend: „Ich habe keinen Mangel an Kleidung.“

(felt)