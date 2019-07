Erste Prognosen : Selenskyjs Partei gewinnt Parlamentswahl in der Ukraine

Selenskyjs Partei gewinnt Parlamentswahl in der Ukraine

Kiew Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der Ukraine liegt die Partei von Staatschef Wolodymyr Selenskyj klar in Führung.

Die Partei Diener des Volkes von Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach ersten Prognosen die vorgezogene Parlamentswahl in der Ukraine klar gewonnen. Sie kam auf 43,9 Prozent der Stimmen, wie aus den kurz nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten Prognosen hervorging. Mit 11,5 Prozent abgeschlagen an zweiter Stelle landete die prorussische Partei von Viktor Medwedtschuk. Drei weitere Parterien schafften es über die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in die Oberste Rada.Die Prognose zweier Forschungsinstitute umfasst nur die Mandate, die nach den Parteilisten vergeben werden. Von den insgesamt 424