Interview Wolfgang Ischinger : „Strategische Geduld war nicht immer eine westliche Tugend“

Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (Archiv) Foto: laif

Interview Berlin Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, über Fehler im Afghanistan-Einsatz, Möglichkeiten für Verhandlungen mit den Taliban und über die Frage, ob jetzt die Terrorgefahr in Deutschland steigt.

Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Herr Ischinger, es gibt Berichte über frühe Warnungen durch US-Dienste vor einer schnellen Rückeroberung der Taliban. Auch der BND will frühzeitig gewarnt haben. Halten Sie die Erzählung von Defiziten bei den Diensten für plausibel?

Ischinger Die Frauen und Männer der Bundeswehr und des Auswärtigen Amtes verdienen größten Respekt. Sie leisten vor Ort unter schwersten Bedingungen eine großartige Arbeit. Was den BND betrifft: Nachrichtendienstliche Erkenntnisse sind für außenpolitische Entscheidungen von enormer Bedeutung. Aber natürlich liegen auch Geheimdienste nicht immer richtig - wie andere Akteure auch. Ich möchte mir nicht anmaßen, dies von außen zu kommentieren, solange wir noch so wenig wissen. Es ist mittlerweile ja offensichtlich, dass die Entscheidungsprozesse der vergangenen Monate in Ruhe und detailliert aufgearbeitet werden müssen. Diese Aufarbeitung sollten wir abwarten, bevor wir Urteile über Fehler oder Fähigkeiten des BND oder ganzer Ministerien treffen.

Die afghanische Armee hat der Machtübernahme kaum etwas entgegengesetzt. Ist ihr daraus ein Vorwurf zu machen?

Ischinger Ich habe den Eindruck, dass querbeet in der Nato dieser Punkt unterschätzt wurde: Die Prognosen gingen anscheinend in die Richtung, dass die afghanischen Streitkräfte sich gegenüber den Taliban doch noch für längere Monate würden halten können. Vielleicht hat man dabei das Kalkül der zu Unrecht gescholtenen afghanischen Soldaten falsch eingeschätzt: Diese Soldaten wussten ganz genau, nämlich genau so gut wie wir, dass es ohne US-Luftunterstützung nur eine Frage der Zeit sein würde, bis die Taliban ihren Siegeszug antreten würden. Warum sollen wir dann, werden sie gedacht haben, unser Leben und das unserer Familien aufs Spiel setzen, wenn das Ende nicht eine Frage des ob, sondern nur des wann sein würde. Und die Taliban-Propaganda wird da ihr Übriges beigesteuert haben. Kurz gesagt: Wir, die USA und die Nato, haben sie allein gelassen. Wir sollten jetzt nicht die afghanischen Soldaten, von denen Zehntausende gefallen sind, der Feigheit zeihen.

Was wäre eine Alternative gewesen?

Ischinger Die Lage könnte heute anders aussehen, wenn eine westliche Minimalpräsenz fortgeführt worden wäre, einige wenige 1000 vielleicht, vor allem Luftwaffe. Aber strategische Geduld war nicht immer eine westliche Tugend. Vergessen wir nicht: US-Truppen sind seit 70 Jahren zum Beispiel in Korea, aber auch bei uns in Europa. Und auf dem Balkan ist unsere militärische Präsenz jetzt auch schon 25 Jahre alt.

Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung jetzt für Verhandlungen mit den Taliban? Kommt der Bundesregierung im internationalen Gefüge dabei eine besondere Rolle zu?

Ischinger Deutschland sollte sich weder über- noch unterschätzen. In den vergangenen Monaten lagen die Verhandlungen hauptsächlich bei den USA, die unter dem früheren Präsidenten Donald Trump ja ein Abkommen über den Abzug der USA mit den Taliban ausgehandelt haben. Natürlich können wir jetzt nicht im Alleingang mit den Taliban verhandeln. Aber wir sollten uns stärker einbringen – aber unbedingt gemeinsam, mit einer Stimme sprechend, mit unseren Partnern in der EU und im Bündnis. Deutschland hat traditionell in der Afghanistanpolitik eine große Rolle gespielt – denken Sie nur an die großen Afghanistankonferenzen auf dem Petersberg bei Bonn. Armin Laschet hat daran anknüpfend eine neue Konferenz gefordert. Das sollte man ausloten.

Sind die Taliban glaubwürdig, wenn sie Frauen beispielsweise Zugänge zu Bildung und Arbeitsmarkt versprechen? Und sind sie ebenso auf den Westen angewiesen wie der Westen auf die Taliban in dieser Lage?

Ischinger Ich sehe hier leider wenige Gründe für Optimismus. Aber natürlich kann die internationale Gemeinschaft das Kalkül der Taliban mit Anreizen und Drohungen beeinflussen. Immerhin sind die Taliban von externer Unterstützung abhängig, wenn sie Afghanistan nicht in völligem Elend versinken lassen wollen. Wie gut das gelingt, die Taliban von außen positiv zu beeinflussen, hängt natürlich auch davon ab, ob sich nicht Staaten finden, denen es gut zu Pass kommt, die Taliban zu unterstützen – ganz unabhängig davon, ob diese sich um Menschenrechte scheren.

Wächst durch die Machtübernahme der Taliban die Terrorgefahr in der Welt?